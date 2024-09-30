Ниукканен (Хирвонен) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниукканен (Хирвонен) Анна Абрамовна

Место рождения

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

06.05.1853

Дата смерти

30.09.1917

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1853

Отец: Хирвонен Абрам Стефанович

Мать: Хирвонен (Пумалайнен) Ева Генриховна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ниукканен Пауль Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1878

Дочь: (Ниукканен) Ева Павловна

Отец ребёнка: Ниукканен Пауль Иванович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1889

Дочь: (Ниукканен) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Ниукканен Пауль Иванович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1892

Сын: Ниукканен Петр Паульевич

Отец ребёнка: Ниукканен Пауль Иванович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1894

Сын: Ниукканен Иван Паульевич

Отец ребёнка: Ниукканен Пауль Иванович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
30.09.1917

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