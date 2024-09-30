Ниукканен (Хирвонен) Анна Абрамовна
Место рождения
Дата рождения06.05.1853
Дата смерти30.09.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1853
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1878
Дочь: (Ниукканен) Ева Павловна
Отец ребёнка: Ниукканен Пауль Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1889
Дочь: (Ниукканен) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Ниукканен Пауль Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1892
Отец ребёнка: Ниукканен Пауль Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1894
Отец ребёнка: Ниукканен Пауль Иванович
Смерть
30.09.1917