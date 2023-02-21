Лазутина Васса Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти01.01.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1814
Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич
Рождение ребёнка
22.05.1817
Дочь: Лазутина Олëна Захаровна
Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич
Рождение ребёнка
28.06.1818
Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич
Рождение ребёнка
27.07.1821
Сын: Лазутин Евдоким Захарович
Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич
Рождение ребёнка
09.07.1824
Сын: Лазутин Гавриил Захарович
Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Лазутина Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1848
Причина смерти: от старости