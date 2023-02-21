Лазутина Васса Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутина Васса Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

01.01.1848

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1814

Сын: Лазутин Стефан Захарович

Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лазутин Яков Захарович

Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1817

Дочь: Лазутина Олëна Захаровна

Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1818

Сын: Лазутин Петр Захарович

Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1821

Сын: Лазутин Евдоким Захарович

Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1824

Сын: Лазутин Гавриил Захарович

Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Лазутина Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Лазутин Захар Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазутин Захар Лазаревич

Смерть
01.01.1848
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
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