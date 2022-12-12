Лазутин Яков Захарович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Лазутин Захар Лазаревич
Бракосочетание
08.02.1837
Жена: Лазутина Ирина Тихоновна
Рождение ребёнка
01.01.1838
Дочь: Домника Яковлевна
Мать ребёнка: Лазутина Ирина Тихоновна
Рождение ребёнка
06.10.1839
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Лазутина Ирина Тихоновна
Рождение ребёнка
17.05.1849
Сын: Лазутин Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Лазутина Ирина Тихоновна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лазутин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Лазутина Ирина Тихоновна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Лазутина Ирина Тихоновна
Смерть
Неизвестно