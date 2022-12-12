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Лазутин Яков Захарович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лазутин Захар Лазаревич

Мать: Лазутина Васса Ларионовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1837

Жена: Лазутина Ирина Тихоновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1838

Дочь: Домника Яковлевна

Мать ребёнка: Лазутина Ирина Тихоновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1839

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Лазутина Ирина Тихоновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1849

Сын: Лазутин Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Лазутина Ирина Тихоновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лазутин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Лазутина Ирина Тихоновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лазутин Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Лазутина Ирина Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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