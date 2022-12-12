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Лазутина Ирина Тихоновна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817

Дата смерти

07.03.1891

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1837

Муж: Лазутин Яков Захарович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1838

Дочь: Домника Яковлевна

Отец ребёнка: Лазутин Яков Захарович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1839

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Лазутин Яков Захарович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1849

Сын: Лазутин Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Лазутин Яков Захарович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лазутин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Лазутин Яков Захарович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лазутин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Лазутин Яков Захарович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.03.1891
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
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