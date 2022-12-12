Лазутина Ирина Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти07.03.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1837
Рождение ребёнка
01.01.1838
Дочь: Домника Яковлевна
Отец ребёнка: Лазутин Яков Захарович
Рождение ребёнка
06.10.1839
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Лазутин Яков Захарович
Рождение ребёнка
17.05.1849
Сын: Лазутин Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Лазутин Яков Захарович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лазутин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Лазутин Яков Захарович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Лазутин Яков Захарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.03.1891
Причина смерти: от старости