Лазутин Константин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1849
Дата смерти09.08.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1849
Отец: Лазутин Яков Захарович
Мать: Лазутина Ирина Тихоновна
Бракосочетание
30.06.1868
Рождение ребёнка
15.07.1875
Сын: Лазутин Степан Константинович
Мать ребёнка: Лазутина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
13.08.1876
Дочь: Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Лазутина Евдокия Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1898
Причина смерти: от удушья