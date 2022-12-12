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Лазутин Константин Яковлевич

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.05.1849

Дата смерти

09.08.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1849

Отец: Лазутин Яков Захарович

Мать: Лазутина Ирина Тихоновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.06.1868

Жена: Лазутина Евдокия Павловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1875

Сын: Лазутин Степан Константинович

Мать ребёнка: Лазутина Евдокия Павловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1876

Дочь: Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Лазутина Евдокия Павловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.08.1898
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от удушья
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