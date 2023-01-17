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Лазутина Евдокия Павловна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1850

Дата смерти

18.01.1909

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.06.1868

Муж: Лазутин Константин Яковлевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1875

Сын: Лазутин Степан Константинович

Отец ребёнка: Лазутин Константин Яковлевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1876

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Лазутин Константин Яковлевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.01.1909
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от ревматизма
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