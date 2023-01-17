Лазутина Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти18.01.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1868
Рождение ребёнка
15.07.1875
Сын: Лазутин Степан Константинович
Отец ребёнка: Лазутин Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
13.08.1876
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Лазутин Константин Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.1909
Причина смерти: от ревматизма