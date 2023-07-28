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Лазутин Гавриил Захарович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.07.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1824

Отец: Лазутин Захар Лазаревич

Мать: Лазутина Васса Ларионовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1846

Жена: Лазутина Ксения Даниловна

Рождение ребёнка
20.02.1860

Сын: Лазутин Тимофей Гаврилович

Мать ребёнка: Лазутина Ксения Даниловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1864

Дочь: Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Лазутина Ксения Даниловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно