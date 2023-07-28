Лазутин Гавриил Захарович
Место рождения
Дата рождения09.07.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1824
Отец: Лазутин Захар Лазаревич
Бракосочетание
28.01.1846
Рождение ребёнка
20.02.1860
Сын: Лазутин Тимофей Гаврилович
Мать ребёнка: Лазутина Ксения Даниловна
Рождение ребёнка
02.07.1864
Дочь: Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Лазутина Ксения Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно