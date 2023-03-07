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Лазутина Ксения Даниловна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1846

Муж: Лазутин Гавриил Захарович

Рождение ребёнка
20.02.1860

Сын: Лазутин Тимофей Гаврилович

Отец ребёнка: Лазутин Гавриил Захарович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1864

Дочь: Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: Лазутин Гавриил Захарович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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