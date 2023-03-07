Лазутина Ксения Даниловна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1846
Рождение ребёнка
20.02.1860
Сын: Лазутин Тимофей Гаврилович
Отец ребёнка: Лазутин Гавриил Захарович
Рождение ребёнка
02.07.1864
Дочь: Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Лазутин Гавриил Захарович
Смерть
Неизвестно