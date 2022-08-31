Хуснуллина (Якшигулова) Илюза Абзаловна
Место рождения
Дата рождения09.06.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насредтинова (Хуснуллина) Алина Наильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуснуллин Руслан Наильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1974
Дочь: Яхина (Хуснуллина) Лиана Наильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан