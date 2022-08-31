Хуснуллина (Якшигулова) Илюза Абзаловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснуллина (Якшигулова) Илюза Абзаловна

Место рождения

Сарайлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1946

Отец: Якшигулов Абзалитдин Насигулович

Мать: Якшигулова (Башмакова) Фагиля Лутфрахмановна

Сарайлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насредтинова (Хуснуллина) Алина Наильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснуллин Руслан Наильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.1974

Дочь: Яхина (Хуснуллина) Лиана Наильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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