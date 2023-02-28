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Якшигулов Абзалитдин Насигулович

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Место рождения

Сарайлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1904

Дата смерти

06.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарайлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Якшигулов Камиль Абзалетдинович

Мать ребёнка: Якшигулова Фагиля Лутфрахмановна

Сарайлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1946

Дочь: Хуснуллина Илюза Абзаловна

Мать ребёнка: Якшигулова Фагиля Лутфрахмановна

Сарайлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.11.1991
Сарайлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
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