Якшигулов Абзалитдин Насигулович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти06.11.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Якшигулов Камиль Абзалетдинович
Мать ребёнка: Якшигулова Фагиля Лутфрахмановна
Рождение ребёнка
09.06.1946
Дочь: Хуснуллина Илюза Абзаловна
Мать ребёнка: Якшигулова Фагиля Лутфрахмановна
Смерть
06.11.1991