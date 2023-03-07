Якшигулова (Башмакова) Фагиля Лутфрахмановна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти15.01.1970
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Башмаков Лутфрахман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Якшигулов Камиль Абзалетдинович
Отец ребёнка: Якшигулов Абзалитдин Насигулович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Хуснуллин Гадель Абзалетдинович
Отец ребёнка: Хуснуллин Габдрахим Рахимкулович
Рождение ребёнка
09.06.1946
Дочь: Хуснуллина Илюза Абзаловна
Отец ребёнка: Якшигулов Абзалитдин Насигулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1970