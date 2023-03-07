Якшигулова (Башмакова) Фагиля Лутфрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшигулова (Башмакова) Фагиля Лутфрахмановна

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Место рождения

Калмашево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1904

Дата смерти

15.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Башмаков Лутфрахман

Мать: не указана

Калмашево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Якшигулов Камиль Абзалетдинович

Отец ребёнка: Якшигулов Абзалитдин Насигулович

Сарайлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Сын: Хуснуллин Гадель Абзалетдинович

Отец ребёнка: Хуснуллин Габдрахим Рахимкулович

Сарайлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1946

Дочь: Хуснуллина Илюза Абзаловна

Отец ребёнка: Якшигулов Абзалитдин Насигулович

Сарайлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснуллин Габдрахим Рахимкулович

Смерть
15.01.1970
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