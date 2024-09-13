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Перегудов Лаврентий Степанович

Место рождения

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1746 ст.

Дата смерти

Около 1778 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746 ст.

Отец: Перегудов Степан Арефьевич

Мать: Перегудова Наталья Илларионовна

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перегудова Афимья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Сын: Перегудов Ануфрий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Перегудова Афимья Степановна

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Перегудов Самсон Лаврентьевич

Мать ребёнка: Перегудова Афимья Степановна

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Возраст написан непонятно - родился после ревизии 1763 года, но в ревизии 1782г 10 лет стоит в графе выбытия, то есть в 10 лет Самсона перевели в другую деревню. Поскольку мать умерла в 1779г считаю г... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: Перегудова Ирина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Перегудова Афимья Степановна

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Около 1778 ст.
Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния

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