Перегудов Лаврентий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746 ст.
Дата смертиОколо 1778 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Сын: Перегудов Ануфрий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Перегудова Афимья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Перегудов Самсон Лаврентьевич
Мать ребёнка: Перегудова Афимья Степановна
Возраст написан непонятно - родился после ревизии 1763 года, но в ревизии 1782г 10 лет стоит в графе выбытия, то есть в 10 лет Самсона перевели в другую деревню. Поскольку мать умерла в 1779г считаю г... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: Перегудова Ирина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Перегудова Афимья Степановна
Смерть
Около 1778 ст.