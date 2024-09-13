Перегудова Наталья Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.
Сын: Перегудов Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Перегудов Степан Арефьевич
Не могу понять дату рождения, но по логике родился примерно в 1739 (матери 16 лет) - 1743 (т.к. в 1759 у Гавриила родилась дочь и вряд ли ему было меньше 16 лет на тот момент).
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.
Сын: Перегудов Лаврентий Степанович
Отец ребёнка: Перегудов Степан Арефьевич
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Дочь: Перегудова Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Перегудов Степан Арефьевич
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Перегудова Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Перегудов Степан Арефьевич
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Сын: Перегудов Пётр Степанович
Отец ребёнка: Перегудов Степан Арефьевич
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Сын: Перегудов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Перегудов Степан Арефьевич
Смерть
Неизвестно