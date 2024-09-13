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Перегудова Наталья Илларионовна

Место рождения

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перегудов Степан Арефьевич

Рождение ребёнка
Около 1739 ст.

Сын: Перегудов Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Перегудов Степан Арефьевич

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Не могу понять дату рождения, но по логике родился примерно в 1739 (матери 16 лет) - 1743 (т.к. в 1759 у Гавриила родилась дочь и вряд ли ему было меньше 16 лет на тот момент).
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.

Сын: Перегудов Лаврентий Степанович

Отец ребёнка: Перегудов Степан Арефьевич

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Дочь: Перегудова Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Перегудов Степан Арефьевич

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Перегудова Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Перегудов Степан Арефьевич

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Перегудов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Перегудов Степан Арефьевич

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Сын: Перегудов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Перегудов Степан Арефьевич

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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