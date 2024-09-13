Перегудов Гавриил Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1739 ст.
Не могу понять дату рождения, но по логике родился примерно в 1739 (матери 16 лет) - 1743 (т.к. в 1759 у Гавриила родилась дочь и вряд ли ему было меньше 16 лет на тот момент).
Призыв на военную службу
1759 ст.
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Дочь: Перегудова Матрёна Гаврииловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно