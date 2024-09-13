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Перегудов Пётр Степанович

Место рождения

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758 ст.

Отец: Перегудов Степан Арефьевич

Мать: Перегудова Наталья Илларионовна

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перегудова Аксинья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Перегудов Никита Петрович

Мать ребёнка: Перегудова Аксинья Степанова

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Брат-близнец Фатея Петровича.
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Перегудов Фатей Петрович

Мать ребёнка: Перегудова Аксинья Степанова

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Брат-близнец Никиты Петровича
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Перегудов Ефим Петрович

Мать ребёнка: Перегудова Аксинья Степанова

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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