Перегудов Пётр Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Перегудов Никита Петрович
Мать ребёнка: Перегудова Аксинья Степанова
Брат-близнец Фатея Петровича.
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Мать ребёнка: Перегудова Аксинья Степанова
Брат-близнец Никиты Петровича
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Мать ребёнка: Перегудова Аксинья Степанова
Смерть
Неизвестно