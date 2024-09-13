Перегудова Афимья Степановна
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиОколо 1779 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Сын: Перегудов Ануфрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Перегудов Лаврентий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Перегудов Самсон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Перегудов Лаврентий Степанович
Возраст написан непонятно - родился после ревизии 1763 года, но в ревизии 1782г 10 лет стоит в графе выбытия, то есть в 10 лет Самсона перевели в другую деревню. Поскольку мать умерла в 1779г считаю г... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: Перегудова Ирина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Перегудов Лаврентий Степанович
Смерть
Около 1779 ст.