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Перегудова Афимья Степановна

Место рождения

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Около 1779 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

НК
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Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перегудов Лаврентий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Сын: Перегудов Ануфрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Перегудов Лаврентий Степанович

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Перегудов Самсон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Перегудов Лаврентий Степанович

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Возраст написан непонятно - родился после ревизии 1763 года, но в ревизии 1782г 10 лет стоит в графе выбытия, то есть в 10 лет Самсона перевели в другую деревню. Поскольку мать умерла в 1779г считаю г... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: Перегудова Ирина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Перегудов Лаврентий Степанович

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Около 1779 ст.
Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния

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