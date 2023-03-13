Акулина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Корягинъ Яковъ
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1757
Сын: Корягинъ Сергей
Отец ребёнка: Корягинъ Яковъ
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Корягинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корягинъ Яковъ