Акулина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Корягинъ Яковъ

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1757

Сын: Корягинъ Сергей

Отец ребёнка: Корягинъ Яковъ

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Корягинъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корягинъ Яковъ

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