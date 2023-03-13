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(Корягина) Офимья
(Корягина) Офимья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Пол
Женский
Отец
Корягинъ Яковъ
1727 г.р.
Мать
Акулина Васильева
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Корягинъ Яковъ
Мать:
Акулина Васильева
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