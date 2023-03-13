Корягинъ Яковъ
Место рожденияШереметево Архангельское
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Корягинъ Семенъ
Мать: не указана
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Акулина Васильева
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1757
Сын: Корягинъ Сергей
Мать ребёнка: Акулина Васильева
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Акулина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Васильева