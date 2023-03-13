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Корягинъ Яковъ

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Место рождения

Шереметево Архангельское

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Корягинъ Семенъ

Мать: не указана

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Акулина Васильева

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1757

Сын: Корягинъ Сергей

Мать ребёнка: Акулина Васильева

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Акулина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Васильева

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