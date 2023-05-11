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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Мартынович Семен Фелицианович

Отец ребёнка: Мартынович Фелициан

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Мартынович Астап Фелицианович

Отец ребёнка: Мартынович Фелициан

Рождение ребёнка
1745

Сын: Мартынович Иван Фелицианович

Отец ребёнка: Мартынович Фелициан

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Мартынович Харитон Филицианович

Отец ребёнка: Мартынович Фелициан

Ялча, Червенский район, Минская область

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