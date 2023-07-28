Мартынович Семен Фелицианович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Мартынович Фелициан
Мать: ?
Рождение ребёнка
1771
Сын: Мартынович Павел Семенович
Мать ребёнка: Мартынович Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Мартынович Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мартынович Иван Семенович
Мать ребёнка: Мартынович Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Мартынович Осип Семенович
Мать ребёнка: Мартынович Прасковья Денисовна
Место жительства
1795
дом №14
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1808