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Мартынович Семен Фелицианович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Мартынович Фелициан

Мать: ?

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Мартынович Павел Семенович

Мать ребёнка: Мартынович Прасковья Денисовна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Мартынович Прасковья Денисовна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мартынович Иван Семенович

Мать ребёнка: Мартынович Прасковья Денисовна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Мартынович Осип Семенович

Мать ребёнка: Мартынович Прасковья Денисовна

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1795
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №14
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынович Прасковья Денисовна

Смерть
1808
Ялча, Червенский район, Минская область