Мартынович Иван Фелицианович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Мартынович Фелициан
Мать: ?
Рождение ребёнка
1770
Сын: Мартынович Павел Иванович
Мать ребёнка: Мартынович Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
1770
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Крук Ивановна
Мать ребёнка: Мартынович Евдокия Тимофеевна
Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Мартынович Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мартынович Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Мартынович Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Мартынович Евдокия Тимофеевна
Место жительства
1795
дом №15
Смерть
1817