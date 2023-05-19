Мартынович Иван Фелицианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынович Иван Фелицианович

Мартынович Иван Фелицианович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Мартынович Фелициан

Мать: ?

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Мартынович Павел Иванович

Мать ребёнка: Мартынович Евдокия Тимофеевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
1770

Жена: Мартынович Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Крук Ивановна

Мать ребёнка: Мартынович Евдокия Тимофеевна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Мартынович Евдокия Тимофеевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мартынович Евдокия Тимофеевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Мартынович Осип Иванович

Мать ребёнка: Мартынович Евдокия Тимофеевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Мартынович Евдокия Тимофеевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1795
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №15
Смерть
1817
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close