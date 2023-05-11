Мартынович Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиДо 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Мартынович Павел Иванович
Отец ребёнка: Мартынович Иван Фелицианович
Бракосочетание
1770
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Крук (Мартынович) Ивановна
Отец ребёнка: Мартынович Иван Фелицианович
Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Мартынович) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Мартынович Иван Фелицианович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Мартынович) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мартынович Иван Фелицианович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Мартынович Иван Фелицианович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Мартынович) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Мартынович Иван Фелицианович
Место жительства
1795
дом №15
Смерть
До 1817