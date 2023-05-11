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Мартынович Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

До 1817

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Мартынович Павел Иванович

Отец ребёнка: Мартынович Иван Фелицианович

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
1770

Муж: Мартынович Иван Фелицианович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Крук (Мартынович) Ивановна

Отец ребёнка: Мартынович Иван Фелицианович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Мартынович) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Мартынович Иван Фелицианович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Мартынович) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мартынович Иван Фелицианович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Мартынович Осип Иванович

Отец ребёнка: Мартынович Иван Фелицианович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Мартынович) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Мартынович Иван Фелицианович

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1795
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №15
Смерть
До 1817

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