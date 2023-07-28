Мартынович Харитон Филицианович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Мартынович Фелициан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Мартынович Игнат Харитонович
Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мартынович Иван Харитонович
Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мартынович Иосиф Харитонович
Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья Харитоновна
Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия Харитоновна
Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мартынович Лаврентий Харитонович
Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Мартынович Григорий Харитонович
Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна
Место жительства
1795
дом №13
Смерть
После 1811