Мартынович Харитон Филицианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынович Харитон Филицианович

Мартынович Харитон Филицианович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Мартынович Фелициан

Мать: ?

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Мартынович Игнат Харитонович

Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мартынович Иван Харитонович

Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Мартынович Иосиф Харитонович

Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья Харитоновна

Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия Харитоновна

Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Мартынович Лаврентий Харитонович

Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Мартынович Григорий Харитонович

Мать ребёнка: Мартынович Феодора Михайловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1795
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №13
Смерть
После 1811