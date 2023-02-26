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Параскева Карпова

Место рождения

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.11.1883

Муж: Фома Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1900

Сын: Иоанн Фомин

Отец ребёнка: Фома Васильев

Смерть
Неизвестно
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