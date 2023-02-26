Параскева Карпова
Место рожденияд.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.11.1883
Муж: Фома Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1900
Сын: Иоанн Фомин
Отец ребёнка: Фома Васильев
Смерть
Неизвестно