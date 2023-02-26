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Фома Васильев

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Место рождения

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: ?

Мать: ?

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.11.1883

Жена: Параскева Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1900

Сын: Иоанн Фомин

Мать ребёнка: Параскева Карпова

Смерть
Неизвестно
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