Фома Васильев
Место рожденияд.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.11.1883
Жена: Параскева Карпова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1900
Сын: Иоанн Фомин
Мать ребёнка: Параскева Карпова
Смерть
Неизвестно