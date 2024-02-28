Суханов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Суханова Анна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Суханов Александр Петрович
Мать ребёнка: Суханова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Петровна
Мать ребёнка: Суханова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно