Суханов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Суханова Анна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Суханов Александр Петрович

Мать ребёнка: Суханова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Петровна

Мать ребёнка: Суханова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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