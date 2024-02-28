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Суханов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Суханов Петр Васильевич

Мать: Суханова Анна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Перевозкина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
07.11.1934

Дочь: Дорофеева Анна Александровна

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Суханов Николай Александрович

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Суханов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Гудова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Евдокия Федоровна

Смерть
1987
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