Суханов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1987
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Суханов Петр Васильевич
Мать: Суханова Анна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Перевозкина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
07.11.1934
Дочь: Дорофеева Анна Александровна
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Суханов Николай Александрович
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Суханов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Гудова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987