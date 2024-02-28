Суханова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Суханов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Суханов Александр Петрович
Отец ребёнка: Суханов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Петровна
Отец ребёнка: Суханов Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно