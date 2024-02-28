Суханова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Суханов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Суханов Александр Петрович

Отец ребёнка: Суханов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Петровна

Отец ребёнка: Суханов Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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