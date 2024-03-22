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Вшивцев Иван Леонтьевич

Место рождения

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Вшивцев Леонтий Максимович

Мать: Вшивцева Анна Семёновна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Пантелеева

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Пантелеева

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Пантелеева

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Пантелеева

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Пантелеева

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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