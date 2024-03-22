Вшивцев Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Пантелеева
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Пантелеева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Пантелеева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Пантелеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Пантелеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763