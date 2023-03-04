Вшивцева Анна Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763