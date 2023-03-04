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Вшивцева Анна Пантелеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Леонтьевич

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Леонтьевич

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Леонтьевич

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Леонтьевич

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Иван Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763