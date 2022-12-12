Вшивцева (Захарищева) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Огородникова Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Бронникова Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Вылегжанина Ирина Леонтьева
Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Сарычева Катерина Леонтьева
Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Вшивцев Елизар Леонтьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Вшивцев Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Агафия Леонтьева
Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763