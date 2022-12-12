Вшивцева (Захарищева) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Захарищева) Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Огородникова Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Бронникова Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Вылегжанина Ирина Леонтьева

Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Вшивцев Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Сарычева Катерина Леонтьева

Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Елизар Леонтьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Агафия Леонтьева

Отец ребёнка: Вшивцев Леонтий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Леонтий Максимович

Смерть
После 1763
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