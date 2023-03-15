Солохина (Матюхина (Матюхина/Чистюхина) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солохина (Матюхина (Матюхина/Чистюхина) Анна Семёновна

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.12.1904 ст.

Дата смерти

09.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1904 ст.

Отец: Чистюхин Семен Яковлевич

Мать: Чистюхина Анастасия Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солохин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солохин Павел

Работа или профессия
Неизвестно
прачка на заводе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1933

Дочь: Иванова (Солохина) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Солохин Павел

Рождение ребёнка
18.09.1939

Дочь: Покатило (Солохина) Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Солохин Павел

Смерть
09.08.1987
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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