Солохина (Матюхина (Матюхина/Чистюхина) Анна Семёновна
Место рождения
Дата рождения13.12.1904 ст.
Дата смерти09.08.1987
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1904 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солохин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солохин Павел
Работа или профессия
Неизвестно
прачка на заводе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1933
Дочь: Иванова (Солохина) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Солохин Павел
Рождение ребёнка
18.09.1939
Дочь: Покатило (Солохина) Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Солохин Павел
Смерть
09.08.1987
Похороны
Неизвестно