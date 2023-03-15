Солохин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1933
Дочь: Иванова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Солохина (матюхина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
18.09.1939
Дочь: Покатило Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Солохина (матюхина Анна Семёновна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солохина (матюхина Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно