Иванова (Солохина) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Солохина) Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1933

Дата смерти

01.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1933

Отец: Солохин Павел

Мать: Солохина (Матюхина (Матюхина/Чистюхина) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
08.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Васильевич

Смерть
01.12.2020
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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