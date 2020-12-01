Иванова (Солохина) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1933
Дата смерти01.12.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1933
Рождение ребёнка
08.12.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2020
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область