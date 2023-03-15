Иванов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1932

Дата смерти

14.11.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1932

Отец: Иванов Василий

Мать: Иванова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
08.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина Павловна

Смерть
14.11.1976
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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