Иванов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1932
Дата смерти14.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1932
Отец: Иванов Василий
Мать: Иванова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
08.12.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1976
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область