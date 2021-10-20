Покатило (Солохина) Зинаида Павловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.09.1939
Дата смерти20.10.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1939
Отец: Солохин Павел
Россия
Рождение ребёнка
09.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Покатило Александр
Рождение ребёнка
28.08.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Покатило Александр
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Покатило Александр
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
20.10.2021