Покатило (Солохина) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покатило (Солохина) Зинаида Павловна

Место рождения

Россия

Дата рождения

18.09.1939

Дата смерти

20.10.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1939

Отец: Солохин Павел

Мать: Солохина (матюхина Анна Семёновна

Россия
Рождение ребёнка
09.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покатило Александр

Рождение ребёнка
28.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покатило Александр

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покатило Александр

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
20.10.2021