Покатило Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения29.09.1939
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Покатило (Солохина) Зинаида Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Покатило (Солохина) Зинаида Павловна
Смерть
1986