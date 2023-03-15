Покатило Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покатило Александр

Место рождения

Россия

Дата рождения

29.09.1939

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покатило (Солохина) Зинаида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покатило (Солохина) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
09.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покатило (Солохина) Зинаида Павловна

Смерть
1986

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