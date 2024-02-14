Карелин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карелин Евгений

Мать: Карелина (Антропова) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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