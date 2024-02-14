Карелин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелин Евгений

Место рождения

д.Кокшарово Свердловской обл.

Дата рождения

27.02.1927

Дата смерти

29.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1927

Отец: Карелин Яков

Мать: Карелина (Кокшарова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карелин Александр

Мать ребёнка: Карелина (Антропова) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карелина (Антропова) Тамара

Рождение ребёнка
08.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карелина (Антропова) Тамара

Рождение ребёнка
11.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карелина (Антропова) Тамара

Смерть
29.03.1994
Похороны
Неизвестно

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