Карелин Евгений
Место рожденияд.Кокшарово Свердловской обл.
Дата рождения27.02.1927
Дата смерти29.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1927
Отец: Карелин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карелин Александр
Мать ребёнка: Карелина (Антропова) Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карелина (Антропова) Тамара
Рождение ребёнка
11.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карелина (Антропова) Тамара
Смерть
29.03.1994
Похороны
Неизвестно