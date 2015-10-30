Карелина (Антропова) Тамара
Место рожденияд. Ларино Свердловской обл.
Дата рождения29.07.1930
Дата смерти30.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1930
Отец: Антропов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карелин Александр
Отец ребёнка: Карелин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карелин Евгений
Рождение ребёнка
08.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карелин Евгений
Рождение ребёнка
11.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карелин Евгений
Смерть
30.10.2015