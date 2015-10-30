Карелина (Антропова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина (Антропова) Тамара

Место рождения

д. Ларино Свердловской обл.

Дата рождения

29.07.1930

Дата смерти

30.10.2015

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1930

Отец: Антропов Павел

Мать: Антропова (Дягилева) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карелин Александр

Отец ребёнка: Карелин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карелин Евгений

Рождение ребёнка
08.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Евгений

Рождение ребёнка
11.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Евгений

Смерть
30.10.2015

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