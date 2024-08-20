Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

12.03.1898

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Лысенко-Петренко Ипполит Захарович

Мать: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна

Рождение ребёнка
11.11.1863

Дочь: Лысенко Стефанида Иосифовна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9F-3?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.03.1865

Дочь: Лысенко Матрона Иосифовна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9J-G?cc=4133834 Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
17.03.1865

Дочь: Лысенко Дарья Иосифовна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9J-G?cc=4133834 Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
1868

Сын: Лысенко Яков Иосифович

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Лысенко Мавра Иосифовна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Лысенко Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна

Валява, Черкаська область
Смерть
12.03.1898
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9Q8L-L?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-NJLV

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