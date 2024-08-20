Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти12.03.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1863
Дочь: Лысенко Стефанида Иосифовна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9F-3?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.03.1865
Дочь: Лысенко Матрона Иосифовна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9J-G?cc=4133834 Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
17.03.1865
Дочь: Лысенко Дарья Иосифовна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9J-G?cc=4133834 Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Лысенко Мавра Иосифовна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Лысенко Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна
Смерть
12.03.1898
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9Q8L-L?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-NJLV