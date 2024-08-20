Лысенко-Петренко Ипполит Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко-Петренко Ипполит Захарович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

30.01.1803

Дата смерти

08.04.1885

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1803

Отец: Лысенко-Петренко Захар Семенович

Мать: Лысенко-Петренко Ефросинья Григорьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SR7-Y?i=784&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
25.05.1829

Жена: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HP-Q?i=172&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Пилипенко (Лысенко-Петренко) Мария Ипполитовна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Лысенко-Петренко Петр Ипполитович

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна

Валява, Черкаська область
Место жительства
1841
Звенигородка, Черкаська область
Выкупил себя из крепостного владения в 1841 году и стал вольноотпущенным звенигородским мещанином, хотя жить продолжал в Валяве.
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.07.1841

Дочь: Лысенко-Петренко Христина Ипполитовна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SB4-M?i=513&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
09.12.1843

Сын: Лысенко-Петренко Михаил Ипполитович

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.07.1846

Дочь: Бащенко (Лысенко) Марина Ипполитовна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SB9-2?i=583&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
11.11.1849

Сын: Лысенко-Петренко Орест (Эраст) Ипполитович

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYP-Y?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.09.1852

Дочь: Лысенко-Петренко Харитина Ипполитовна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QS6-N?cc=4133834&cat=1017789
Смерть
08.04.1885
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQH3-W?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-KTTT

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