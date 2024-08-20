Лысенко-Петренко Ипполит Захарович
Место рождения
Дата рождения30.01.1803
Дата смерти08.04.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Пилипенко (Лысенко-Петренко) Мария Ипполитовна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна
Сын: Лысенко-Петренко Петр Ипполитович
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна
Сын: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна
Дочь: Лысенко-Петренко Христина Ипполитовна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна
Сын: Лысенко-Петренко Михаил Ипполитович
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна
Дочь: Бащенко (Лысенко) Марина Ипполитовна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна
Сын: Лысенко-Петренко Орест (Эраст) Ипполитович
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна
Дочь: Лысенко-Петренко Харитина Ипполитовна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Сафроновна