Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович

Рождение ребёнка
11.11.1863

Дочь: Лысенко Стефанида Иосифовна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9F-3?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.03.1865

Дочь: Лысенко Матрона Иосифовна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9J-G?cc=4133834 Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
17.03.1865

Дочь: Лысенко Дарья Иосифовна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9J-G?cc=4133834 Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
1868

Сын: Лысенко Яков Иосифович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Лысенко Мавра Иосифовна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Лысенко Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович

Валява, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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