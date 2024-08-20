Лысенко-Петренко Агафия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1863
Дочь: Лысенко Стефанида Иосифовна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9F-3?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.03.1865
Дочь: Лысенко Матрона Иосифовна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9J-G?cc=4133834 Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
17.03.1865
Дочь: Лысенко Дарья Иосифовна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9J-G?cc=4133834 Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Лысенко Мавра Иосифовна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Лысенко Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Ипполитович
Смерть
Неизвестно