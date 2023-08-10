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Воронков Григорий Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Феврония Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Воронков Епифан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 13.02.1813

Сын: Воронков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Воронкова Феврония Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 04.07.1815

Сын: Воронков Прокофий Григорьевич

Мать ребёнка: Воронкова Феврония Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1820

Сын: Воронков Климент Григорьевич

Мать ребёнка: Воронкова Феврония Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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