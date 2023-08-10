Воронков Григорий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Воронков Епифан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 13.02.1813
Сын: Воронков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Воронкова Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 04.07.1815
Сын: Воронков Прокофий Григорьевич
Мать ребёнка: Воронкова Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
15.01.1820
Сын: Воронков Климент Григорьевич
Мать ребёнка: Воронкова Феврония Игнатьевна
Смерть
Неизвестно