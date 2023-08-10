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Воронков Епифан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Воронков Григорий Савельевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Воронков Петр Епифанович

Мать ребёнка: Воронкова Пелагея

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1834

Сын: Воронков Иосиф Епифанович

Мать ребёнка: Воронкова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Малахова (Воронкова) Анна Епифановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Воронков Иван Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Воронков Даниил Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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