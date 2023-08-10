Воронков Епифан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Воронков Григорий Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронкова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Воронкова Пелагея
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1834
Сын: Воронков Иосиф Епифанович
Мать ребёнка: Воронкова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Малахова (Воронкова) Анна Епифановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Воронков Даниил Епифанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно