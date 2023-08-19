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Воронков Иван Епифанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Воронков Епифан Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1858

Жена: Воронкова (Жарикова) Наталия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1859

Дочь: Воронкова (Воронкова) Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Воронкова (Жарикова) Наталия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1861

Дочь: Воронкова (Воронкова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Воронкова (Жарикова) Наталия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1863

Сын: Воронков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Воронкова (Жарикова) Наталия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.07.1865

Сын: Воронков Илья Иванович

Мать ребёнка: Воронкова (Жарикова) Наталия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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