Воронков Иван Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Воронков Епифан Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1858
Рождение ребёнка
03.09.1859
Дочь: Воронкова (Воронкова) Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Воронкова (Жарикова) Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.11.1861
Дочь: Воронкова (Воронкова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Воронкова (Жарикова) Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.09.1863
Сын: Воронков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Воронкова (Жарикова) Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
21.07.1865
Мать ребёнка: Воронкова (Жарикова) Наталия Яковлевна
Смерть
Неизвестно