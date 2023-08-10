Воронкова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Воронков Епифан Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1834
Сын: Воронков Иосиф Епифанович
Отец ребёнка: Воронков Епифан Григорьевич
Смерть
Неизвестно