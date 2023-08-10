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Воронкова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Епифан Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Воронков Петр Епифанович

Отец ребёнка: Воронков Епифан Григорьевич

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1834

Сын: Воронков Иосиф Епифанович

Отец ребёнка: Воронков Епифан Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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