Воронкова Феврония Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова Феврония Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Григорий Савельевич

Рождение ребёнка
Около 13.02.1813

Сын: Воронков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Воронков Григорий Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 04.07.1815

Сын: Воронков Прокофий Григорьевич

Отец ребёнка: Воронков Григорий Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1820

Сын: Воронков Климент Григорьевич

Отец ребёнка: Воронков Григорий Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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