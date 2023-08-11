Воронкова Феврония Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 13.02.1813
Сын: Воронков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Воронков Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
Около 04.07.1815
Сын: Воронков Прокофий Григорьевич
Отец ребёнка: Воронков Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
15.01.1820
Сын: Воронков Климент Григорьевич
Отец ребёнка: Воронков Григорий Савельевич
Смерть
Неизвестно