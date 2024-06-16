Коновалов Егор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1937
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1915
Дочь: Старчикова (Коновалова) Аграфена Егоровна
Мать ребёнка: Коновалова (Видяпина) Александра Федоровна
Место рождения Тамбовская обл, Кирсановский район
Рождение ребёнка
10.01.1925
Дочь: Протасова (Коновалова) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Коновалова (Видяпина) Александра Федоровна
Смерть
1937
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Выселен с семьей в г. Прокопьевск в 1933г, арестован органами НКВД в 1937, расстрелян