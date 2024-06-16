Коновалов Егор Васильевич 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалов Егор Васильевич

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Место рождения

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Коновалов Василий Титов

Мать: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова (Видяпина) Александра Федоровна

Рождение ребёнка
12.07.1915

Дочь: Старчикова (Коновалова) Аграфена Егоровна

Мать ребёнка: Коновалова (Видяпина) Александра Федоровна

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Место рождения Тамбовская обл, Кирсановский район
Рождение ребёнка
10.01.1925

Дочь: Протасова (Коновалова) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Коновалова (Видяпина) Александра Федоровна

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1937
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Выселен с семьей в г. Прокопьевск в 1933г, арестован органами НКВД в 1937, расстрелян

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